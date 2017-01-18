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Викуловские медики рассказали, когда от крещенских купаний лучше отказаться

16:16 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Заболевания сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных путей, инфаркты и инсульты в анамнезе – абсолютные противопоказания для купания в ледяной воде.

На это обратила внимание односельчан старший фельдшер скорой помощи Викуловского района Наталья Пучинина. Также среди противопоказаний она отметила заболевания мочеполовой системы, экзему, псориаз.

Не рекомендуются, по ее словам, крещенские купания маленьким детям и беременным женщинам. Контакт с ледяной водой может привести к резкому переохлаждению организма, особенно у малышей, у которых слой подкожной жировой клетчатки еще слишком тонкий. Готовиться к таким купаниям медики советуют с детства, постепенно закалять ребенка и не допускать долгого нахождения в холодной воде.

Тем, кто в Крещение все-таки отправится в прорубь, Наталья Пучинина рекомендует взять запасной комплекс теплой, лучше шерстяной одежды. После купания желательно выпить горячий чай и отправиться домой в теплом автомобиле. Растирать тело и принимать алкоголь не рекомендуется – это может привести к еще большему спазму сосудов.

Время пребывания в купели не должно превышать двух минут. Если человек почувствовал головокружение, одышку, боли за грудиной, поднялось артериальное давление, нужно вызвать врача. Пока в Викулово, по словам Натальи Пучининой, помощь медиков в крещенские купания не понадобилась.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , крещенские купания , первая медицинская помощь , Крещение

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