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На улице Газовиков в Тюмени временно нет воды

13:32 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Сообщение о повреждении водопровода на ул. Газовиков поступило от строительной организации в информационно-справочную службу тюменского водоканала.

На место оперативно выехала дежурная бригада водоканала, обследовала место повреждения и локализовала его.

Водоснабжение временно ограничено в жилом доме на ул. Газовиков, 3, в спорткомплексе "Здоровье" и в двух административных зданиях.

Ответственность за восстановление водовода, а также за устранение последствий порыва взяла на себя строительная организация, имеющая допуски на проведение работ на сетях водоснабжения.

Работы по восстановлению организация обязана провести до 11 часов 19 января.

Специалисты тюменского водоканала организуют подвоз воды с 14 до 16 часов к дому на ул. Газовиков, 3, где нет водоснабжения в связи с устранением повреждения, сообщает "Тюмень Водоканал".

Соб. инф.

Теги: водоканал , порыв водопровода

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