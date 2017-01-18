По факту схода снега на ребенка в Боровском возбуждено уголовное дело

Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело по факту травмирования 14-летнего мальчика из-за ненадлежащей очистки от снега крыши многоквартирного жилого дома возбуждено в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в ноябре 2016 года мальчик шел по улице Мира поселка Боровский и на него обрушилась снежная наледь. Он получил ушиб темени. Ребенку была оказана медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.

Следствие установило, что работы по содержанию, обслуживанию и эксплуатации жилого фонда возложены на муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "п. Боровский" Тюменского района. На предприятии изъята документация, имеющая значение для следствия.

Устанавливаются лица, ответственные за своевременную очистку крыши от снега. Их действиям будет дана правовая оценка.