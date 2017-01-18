Спасатели напоминают правила безопасных крещенских купаний

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Об основных мерах безопасности в крещенские купания напомнил председатель комиссии по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию Общественной палаты России Сергей Щетинин.

В первую очередь он посоветовал купаться в специально отведенных местах, которых по всей территории России довольно большое количество. Эти места оборудованы всем необходимым, в том числе там есть медицинская поддержка и спасатели.

"Все купели комфортные и не опасные, есть специальные ступеньки, чтобы безопасно войти в воду. И ни в коем случае нельзя самостоятельно окунаться в реках или ближайших водоемах", — отметил Сергей Щетинин.

Общественник подчеркнул, как важно перед купанием определить состояние своего здоровья. При наличии хронических заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой или легочной системой, стоит воздержаться от таких резких перепадов температуры. В перечень противопоказаний также входят инфекционные заболевания, заболевания щитовидной железы, эпилепсия, склонность к судорогам.

Однако и для тех, кому здоровье позволяет окунаться в прорубь, есть ряд правил, которые сделают процесс более комфортным. Перед купанием необходимо посмотреть заранее, есть ли очередь к купели. Не стоит заранее раздеваться, чтобы не переохладиться, надо рассчитывать время нахождения на открытом воздухе.

Уже после окунания необходимо надеть нескользкую теплую обувь и перейти в теплое помещение. Уже там вам нужно снять всю мокрую одежду, слегка растереть тело махровым полотенцем и одеться в теплую и сухую одежду. Сергей Щетинин советует после купания сразу выпить горячего чая.

Спасатель обратил особое внимание на ошибочное понятие о согревании с помощью спиртных напитков и призвал граждан не употреблять алкоголь, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Соб. инф.