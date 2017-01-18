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В Югре чиновника подозревают в получении взятки

15:43 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Заместителя главы администрации города Лангепаса подозревают в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ. 

Следователи полагают, что в мае 2016 года чиновник потребовал от директора коммерческой организации передать ему 1,5 млн рублей за совершение действий в его интересах, а в июне и августе 2016 года получил в качестве взятки 1 млн рублей от председателя совета и за совершение действий в пользу вышеуказанного юридического лица. В рамках расследования уголовного дела по месту жительства и работы подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, служебная и иная документация, имеющая значение для следствия. На момент возбуждения уголовного дела подозреваемый находился за пределами округа и в дальнейшем скрывался от органов следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

11 января 2017 года он был задержан, следователи регионального СК России предъявили ему обвинение в совершении инкриминируемого преступления. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются обстоятельства преступления, продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

Теги: уголовное дело , взятка , Лангепас

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