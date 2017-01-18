Египтяне и колумбийцы колядовали в центре Тюмени

tyumsmu.ru

Около 20 юношей и девушек из Египта и Колумбии колядовали и праздновали святки в центре Тюмени. Своеобразный выездной урок лингвострановедения подготовили сотрудники Научного лингвистического центра Тюменского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба ТГМУ.

К пению рождественских колядок жители теплых стран готовились под руководством преподавателя Янины Чернявской. Тексты для песнопений она подбирала специально, учитывая языковые особенности и сложность исполнения.

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Инициативу возродить старинные традиции и показать их иностранцам поддержали жители дома на ул. Профсоюзной, 92 и фольклорные коллективы "Летице" и "Берегиня" из Центра эстетического воспитания "Дом Буркова". Вместе с юными артистами будущие врачи прошли по центру города от ул. Дзержинского до ул. Профсоюзной, где и состоялось главное торжество.

Все положенные ритуалы колядующие исполнили полностью: были здесь смешные маски, костюмы, задорные песни и старинные обряды, в одном из которых - вождение козы - иностранцы приняли самое активное участие. Коза потанцевала, повеселилась, а потом заболела. Но решение, как ее вылечить, нашлось сразу - конфеты и колядки стали лучшим лекарством.

Затем, как повелось на Руси, шумная толпа колядующих пошла по домам, а вернее, по квартирам тюменцев, которые с радостью слушали песни и угощали ребят.

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Веселую и нарядную молодежь везде принимали тепло и радушно. Оказывается, благодаря местному активисту Нине Кононовой, такие праздники проходят здесь каждый год и колядующих всегда ждут с нетерпением, ведь благодаря им русские традиции продолжают жить.

Для египтян и колумбийцев праздник стал прекрасным уроком, который помог им ближе познакомиться с культурой и традициями нашей страны, а также в живом общении попрактиковаться в русском языке.

В Тюмень ребята приехали несколько месяцев назад и за это время успели привыкнуть не только к сибирским морозам, но и ко многим российским обычаям. Вместе с другими студентами университета они отметили Новый год, причем, как и заведено в России, - два раза.