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Владимир Якушев: прокуратура и власть региона умеют слушать и слышать друг друга

15:54 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Успешное взаимодействие прокуратуры Тюменской области и регионального правительства позволяет решать многие вопросы и обеспечивать защиту прав и интересов жителей области.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжественном совещании, посвященном 295 годовщине со дня образования прокуратуры России.

"Нет ни одного направления, где бы мы ни сотрудничали, как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Все вопросы очень сложные. Часто они касаются пробелов в законодательстве, когда пересекаются несколько отраслей, и нам нужно найти правильное решение без ущемления чьих-то интересов", - сказал глава региона.

Он уточнил, что в Тюменской области эта работа налажена на высоком уровне. Все споры удается разрешить, хоть решения бывают непростыми.

"Не во всех регионах так происходит. Мы же четко понимаем и разделяем свои полномочия, а главное - умеем слушать и слышать друг друга. Показатели впечатляют, и это самое главное в вашей работе", - подчеркнул Владимир Якушев.

Вместе с прокурором Тюменской области Владимиром Владимировым он вручил награды Генпрокурора отличившимся сотрудникам. Почетными работниками прокуратуры РФ стали заместитель областного прокурора Роман Тютюник и начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Светлана Сипетина.

Трое сотрудников награждены "Медалью Руденко", еще 17 - знаком отличия "За верность закону". Всего награды получили 41 работник прокуратуры и семь ветеранов отрасли из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Исетского, Ишимского, Абатского, Вагайского, Нижнетавдинского и Тюменского районов. Поздравляя их, Владимир Владимиров отметил профессионализм каждого и готовность оказывать квалифицированную юридическую помощь жителям Тюменской области.

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admtyumen.ru
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Евгения Шевцова

Теги: Владимир Владимиров , Владимир Якушев , прокуратура , награды

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