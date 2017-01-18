Тюменские журналисты ведут переговоры по созданию мозаичной иконы Кирилла и Мефодия

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Переговоры по поводу создания мозаичной иконы святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия ведут с екатеринбургским художником Иваном Бурлаковым представители рабочей группы членов правления Союза журналистов Тюменской области.

Напомним, что создание иконы Кирилла и Мефодия - это первая совместная акция работников СМИ Тюменской области и Республики Болгария. Отправной точкой сотрудничества журналистов двух стран стало подписание соглашения во время XX фестиваля "Вся Россия" в Дагомысе в конце сентября 2016 года.

Планируется, что мозаичная икона появится в стенах Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря вслед за созданной шесть лет назад иконой Нестора Летописца. Торжественное открытие ориентировочно состоится в праздник Дня славянской письменности и культуры в мае 2017 года.

Сбор средств на создание мозаичной иконы стартовал в рождественскую неделю. В нем могут принять участие не только члены журналистских организаций, но и все, кому близка эта идея.

Дарья Казакова