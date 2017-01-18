Награды Югорского лыжного марафона прибыли в Ханты-Мансийск

Фото ХМБ "Открытие"

Генеральный спонсор Югорского лыжного марафона (Ugra Ski) – Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) – приглашает пробежать 5, 25 или 50 км. В Ханты-Мансийске 8 апреля состоится самая массовая лыжная гонка сезона – Югорский лыжный марафон.

Любой сможет выйти на старт вместе с прославленными атлетами России, звездами мирового уровня. В разные годы на трассу Ugra Ski выходили такие именитые российские лыжники и биатлонисты как Сергей Устюгов, Алексей Волков, Светлана Слепцова, Александр Легков, Евгений Дементьев и др.

В рамках марафона пройдет заключительный этап престижнейшей серии лыжных марафонов FIS Worldloppet Cup. В третий раз в Ханты-Мансийске будут определены победители кубкового зачета, призы для которых доставлены в столицу Югру. Уникальные кубки получат лидеры мужского и женского зачетов серии. Специальными медалями будут награждены лыжники и лыжницы, занявшие первые три строчки рейтинга.

Фото ХМБ "Открытие"

Ugra Ski помимо финального этапа FIS Worldloppet Cup является заключительным зимним стартом в серии Euroloppet, входит в зачет Суперкубка, Кубка команд и Кубка мастеров Всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet. В нынешнем сезоне Russialoppet впервые разыграет "Кубок духа" – отдельный зачет среди паралимпийцев. Югорский лыжный марафон будет одним из этапов Кубка.

Отметим, что Ugra Ski проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, администрации Ханты-Мансийска и АУ "ЮграМегаСпорт".

Регистрация участников началась, заявки подали около 200 спортсменов из шести стран мира, сообщает Ханты-Мансийский банк.

Соб. инф.