19 января - события дня

В Тюмени в 11 часов в зале совещаний (ул. Советская, 61) начнется координационный совет по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 54, каб. 321) начнется заседание рабочей группы по подготовке круглого стола "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы".

Этот день в мире:

1809 - родился американский писатель Эдгар Аллан По.

1825 - Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров.

1865 - родился русский художник Валентин Серов.

1885 - началась Морозовская стачка - первое массовое выступление рабочих в России. Она проходила на текстильной фабрике Морозовых в Никольском (ныне город Орехово-Зуево). Причиной забастовки стали огромные штрафы и низкая зарплата.

1900 - родился поэт-песенник Михаил Исаковский.

1903 - объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс" - самого престижного и популярного соревнования.

1907 - в журнале Variety появились первые рецензии на кинофильмы.

1918 - патриарх Тихон провозгласил анафему советской власти. В этот же день большевики окончательно разогнали Учредительное собрание.

1944 - войска Красной Армии начали наступление под Ленинградом. В этот день был освобожден от фашистов Новгород.

1945 - войска Красной Армии освободили от гитлеровцев Лодзь и Краков.

1955 - президент США Эйзенхауэр разрешил впервые показать по телевидению (а также в киножурналах новостей) отснятую пресс-конференцию.

1970 - калифорнийский университет в Лос-Анджелесе уволил Анджелу Дэвис из-за ее коммунистических взглядов.

1971 - убит собственной женой поэт Николай Рубцов.

1979 - родилась знаменитая российская гимнастка, чемпион Олимпийских игр Светлана Хоркина.

1990 - Верховный Совет СССР объявил о введении чрезвычайного положения в Баку.

1995 - в Грозном отряд спецназа овладел резиденцией чеченского президента Дудаева.

1998 - в результате взрыва метана на угольной шахте в Воркуте погибли 23 шахтера.

2001 - Билл Клинтон отменил введенные в 1999 году экономические санкции против Югославии, после чего обратился к американскому народу с краткой прощальной речью.

2006 - Ирина Слуцкая впервые в истории стала семикратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании.

2011 - В России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.