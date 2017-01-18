19 января - события дня
В Тюмени в 11 часов в зале совещаний (ул. Советская, 61) начнется координационный совет по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области.
В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 54, каб. 321) начнется заседание рабочей группы по подготовке круглого стола "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы".
Этот день в мире:
1809 - родился американский писатель Эдгар Аллан По.
1825 - Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров.
1865 - родился русский художник Валентин Серов.
1885 - началась Морозовская стачка - первое массовое выступление рабочих в России. Она проходила на текстильной фабрике Морозовых в Никольском (ныне город Орехово-Зуево). Причиной забастовки стали огромные штрафы и низкая зарплата.
1900 - родился поэт-песенник Михаил Исаковский.
1903 - объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс" - самого престижного и популярного соревнования.
1907 - в журнале Variety появились первые рецензии на кинофильмы.
1918 - патриарх Тихон провозгласил анафему советской власти. В этот же день большевики окончательно разогнали Учредительное собрание.
1944 - войска Красной Армии начали наступление под Ленинградом. В этот день был освобожден от фашистов Новгород.
1945 - войска Красной Армии освободили от гитлеровцев Лодзь и Краков.
1955 - президент США Эйзенхауэр разрешил впервые показать по телевидению (а также в киножурналах новостей) отснятую пресс-конференцию.
1970 - калифорнийский университет в Лос-Анджелесе уволил Анджелу Дэвис из-за ее коммунистических взглядов.
1971 - убит собственной женой поэт Николай Рубцов.
1979 - родилась знаменитая российская гимнастка, чемпион Олимпийских игр Светлана Хоркина.
1990 - Верховный Совет СССР объявил о введении чрезвычайного положения в Баку.
1995 - в Грозном отряд спецназа овладел резиденцией чеченского президента Дудаева.
1998 - в результате взрыва метана на угольной шахте в Воркуте погибли 23 шахтера.
2001 - Билл Клинтон отменил введенные в 1999 году экономические санкции против Югославии, после чего обратился к американскому народу с краткой прощальной речью.
2006 - Ирина Слуцкая впервые в истории стала семикратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании.
2011 - В России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.