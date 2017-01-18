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Тюменцы в феврале получат обновленную квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг

15:21 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.minstroyrf.ru

Обновленную квитанцию получат жители Тюменской области в феврале 2017 года. В ней плата за расходы на коммунальные ресурсы для содержания общего имущества отразится в категории жилищных услуг.

Как сообщили "Тюменской линии" в государственной жилищной инспекции Тюменской области, с 1 января вступило в силу постановление правительства России "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме", вносящее ряд изменений в формирование квитанции за жилищно-коммунальные услуги.

"Несмотря на включение платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества многоквартирного дома в плату за содержание жилого помещения, не отразится на прозрачности структуры платежей. Потребители смогут увидеть размер платы за каждый коммунальный ресурс, потребленный на содержание общего имущества", - заверила начальник инспекции –главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

На первом этапе такие расходы будут учитываться в размере норматива, утвержденного по состоянию на 1 ноября 2016 года, но до 1 июня 2017 года регионы должны их обновить. Речь идет о нормативах потребления на содержание общего имущества холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электрической энергии.

"Норматив потребления водоотведения на общедомовые нужды по состоянию на 1 ноября 2016 года отсутствовал и до его установления плата за него начисляться не будет", - пояснила Лариса Боровицкая.

Норматив отведения сточных вод для общедомовых нужд будет определяться, по ее словам, путем суммирования нормативов потребления холодной и горячей воды, которая будет использована на содержание общего имущества дома. "При определении этого норматива будут учтены степень благоустройства многоквартирного дома, а также наличие ресурсопотребляющего оборудования и устройств, включенных в состав общего имущества", - отметила Лариса Боровицкая.

Теперь управляющие компании, оценке специалистов, будут заинтересованы в снижении неучтенных расходов коммунальных ресурсов, так как возможность их оплаты за счет собственников исключена. Таким образом, за бесконтрольное потребление и утечки ресурсов гражданам отвечать не придется.

"Расходы на приобретение объема коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме с учетом превышения нормативов потребления, могут быть включены только по решению общего собрания собственников помещений в этом доме",- пояснила Лариса Боровицкая.

Борис Олейник

Теги: оплата , многоквартирные дома , ЖКХ , Лариса Боровицкая

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