Блогеры "Живого журнала" рецензируют шедевры Третьяковской галереи

livejournal.com

Блогерам "Живого журнала" предложили написать рецензии в свободной форме на шедевры художников XX века в рамках совместного проекта блог-платформы для ведения онлайн-дневников "Живой журнал" и Третьяковской галереи "Слово в искусстве".

Как сообщает LiveJournal, ценители искусства могут посетить Третьяковскую галерею на Крымском валу, чтобы поделиться с читателями размышлениями и впечатлениями от посещения экспозиции.

LiveJournal выложил на сайте фото около 50 картин, участвующих в проекте. Среди них картины Марка Шагала, Каземира Малевича, Федора Решетникова и др. Блогеры "ЖЖ" приступили к работе над рецензиями.

"В эту картину я влюбилась с первого взгляда, прогуливаясь вдоль стихийной выставки на набережной Евпатории. Картин было очень много. Местные художники выставляли работы на продажу, кто копии известных картин, кто - свои оригинальные работы. Но именно эта работа каким-то мистическим образом привлекла мое внимание, и я долго стояла возле нее, вглядываясь в лица изображенных людей... Позже я узнала, что на картине Марк Шагал изобразил самого себя со своей горячо любимой женой Беллой, которая даже после смерти оставалась для него единственным источником вдохновения", - поделилась впечатлениями от картины Марка Шагала "Над городом" блогер KIKI_MOROK.

По замыслу организаторов, проект соединит шедевры ХХ века и тексты-инсталляции с размышлениями посетителей галереи о произведениях искусства прошлого столетия. Лучшие тексты станут частью проекта, трансформируются в самостоятельные арт-объекты и будут выставлены в Третьяковской галерее.

Соб. инф.