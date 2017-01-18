Сергей Диденко и Владимир Якушев обсудили направления деятельности МЧС на перспективу

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с начальником Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенантом Сергеем Диденко. Они обсудили эффективность задач по предупреждению и прогнозированию природных и техногенных рисков, характерных для Тюменской области.

Напомним, что МЧС России объединяет Сибирь и Урал в один региональный центр - Сибирский региональный центр в Красноярске.

Сергей Диденко положительно оценил деятельность системы предупреждения и прогрессивное отношение органов власти к вопросам защиты населения. "В субъекте к этому вопросу относятся ответственно и профессионально, взвешенно определяя задачи, грамотно управляют процессами, касающимися комплексной безопасности. Однако любую систему нужно развивать и совершенствовать, и мы наметили направления для усиления нашей общей работы", - высказался на встрече генерал Диденко, выделив в качестве основных профилактические мероприятия и взаимодействие с муниципалитетами.

В свою очередь Владимир Якушев высоко отозвался об оснащенности и подготовленности оперативных и управленческих структур МЧС, дислоцированных на территории области. Глава региона сообщил, что уже сегодня ведется подготовка к паводкоопасному периоду и сезону природных пожаров. "Ведется укрепление дамб, строительство дополнительных земляных валов, в Ишимском районе в ближайшее время начнем прокладывать обводной канал, который снизит угрозу подтопления населенных пунктов. Работа идет в тесном контакте с МЧС, со временем она будет только усиливаться. При этом, решаются вопросы совершенствования управления в области безопасности жизнедеятельности населения", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Руководители договорились, что необходимо внедрять более эффективные меры в превентивной работе, стимулировать развитие муниципалитетов в рамках системы комплексной безопасности и повышать их ответственность в вопросах предупреждения ЧС и реагирования на происшествия до прибытия профессиональных подразделений специалистов МЧС и других профильных служб.