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Тюменские аптеки обеспечены лекарствами против гриппа и ОРВИ

17:43 18 января 2017 | mobile | | print версия для печати
nedugamnet.ru

Тюменские аптеки обеспечены медикаментами для борьбы с гриппом и ОРВИ.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 

"В аптеках есть весь ассортимент противовирусных препаратов. Жалоб и нареканий в связи с отсутствием каких-либо медикаментов от населения в Росздравнадзор не поступало. Это же показали плановые проверки, в ходе которых мы проверяли наличие минимального ассортимента лекарственных средств, который должен присутствовать в каждой аптеке. Этот перечень регламентируется правительством России. Случаев завышения цен на жизненно важные лекарственные препараты тоже не выявлено", - отметили в ведомстве.       

Напомним, в области вновь растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 9 по 15 января она выросла на 27% по сравнению с предыдущей неделей.

Александра Батт

Теги: ОРВИ , Росздравнадзор , Роспотребнадзор , лекарственное обеспечение , грипп

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