Тюменские аптеки обеспечены лекарствами против гриппа и ОРВИ

nedugamnet.ru

Тюменские аптеки обеспечены медикаментами для борьбы с гриппом и ОРВИ.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В аптеках есть весь ассортимент противовирусных препаратов. Жалоб и нареканий в связи с отсутствием каких-либо медикаментов от населения в Росздравнадзор не поступало. Это же показали плановые проверки, в ходе которых мы проверяли наличие минимального ассортимента лекарственных средств, который должен присутствовать в каждой аптеке. Этот перечень регламентируется правительством России. Случаев завышения цен на жизненно важные лекарственные препараты тоже не выявлено", - отметили в ведомстве.

Напомним, в области вновь растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 9 по 15 января она выросла на 27% по сравнению с предыдущей неделей.

Александра Батт