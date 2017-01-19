Начался набор волонтеров на региональный чемпионат WorldSkills Russia

pioner72.ru

Волонтеров для работы на региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменской области 15-18 февраля приглашает Координационный центр добровольческого движения.

Ряды волонтеров могут пополнить молодежь от 16 до 25 лет. Регистрация добровольцев проходит до 6 февраля. Дополнительная информация по телефону: (3452) 46-01-31.

По данным пресс-службы Дворца творчества и спорта "Пионер", в прошлом чемпионате приняли участие 150 волонтёров Координационного центра добровольческого движения Тюменской области.

Они организовали слаженную работу площадок, помогли экспертам и участникам в конкурсных компетенциях, познакомили почти 10 тыс. школьников и студентов региона с направлениями чемпионата и мастер-классами.

За отличную работу и поддержание духа добровольцев наградили благодарственными письмами.

Соб. инф.