Главный прокурор области: авторитет и признание прокуратуры обеспечивается реальными делами

admtyumen.ru

Более 40 тыс. обращений граждан, юридических лиц и общественных организаций рассмотрели работники прокуратуры Тюменской области в 2016 году. Каждое четвертое из них удовлетворено.

Об этом рассказал прокурор региона Владимир Владимиров, подводя итоги работы в день празднования 295 годовщины со дня образования прокуратуры России. По его мнению, показатели говорят о том, что граждане доверяют прокуратуре, основная цель которой – служение интересам государства и общества.

Всего в ходе проверок в 2016 году работники прокуратуры выявили более 31 тыс. нарушений. Внесено более 3 тыс. исков и 5 тыс. представлений об устранении нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 9 тыс. лиц. Также по материалам прокурорских проверок возбуждено 214 уголовных дел по наиболее резонансным преступлениям.

"Вместе с правительство области, губернатором мы многое сделали, чтобы помочь гражданам, которым не выплачивается заработная плата, возмещено более 432 млн рублей. Уменьшили список проблемных домов, где затронуты права дольщиков. Это только часть серьезных показателей, которые мы достигли в работе", - сказал Владимир Владимиров.

Что касается уголовно-правовой составляющей, он отметил, что в суд направлено более 13 тыс. дел с утвержденным обвинительным заключением. Более 16 тыс. раз прокуроры поддержали государственное обвинение в судах. Отмечен положительный результат и в борьбе с преступностью, ее общий показатели снижен на 11%. Уменьшилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Реже регистрируются корыстные преступления, кражи, грабежи, разбои, улучшилась раскрываемость преступлений.

Главным результатом работы прокуратуры Владимир Владимиров назвал порядок и стабильную социально-экономическую обстановку в регионе. По его словам, это заслуга совместной деятельности с правоохранительными органами и органами власти всех уровней.

"Важная роль прокуратуры в обществе не только сохраняется, но и становится все более очевидной и необходимой. История нашего ведомства уникальна, опыт – бесценен, но главное – наш авторитет и признание обеспечиваются реальными делами", - заключил он.

Евгения Шевцова