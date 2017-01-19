up

19.01.2017 четверг

EUR 63.2252

USD 59.183

В Тюмени -12..-14 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Обновленная детская библиотека №3 готова к встрече юных читателей

09:21 19 января 2017 | mobile | | print версия для печати
aprendainvestirdinheiro.com

Детская библиотека №3 (ул. Ямская, 110) откроется после ремонта в Тюмени 24 января в 11 часов. Кроме перепланировки и реконструкции помещения, в библиотеке установили адаптированное для детского возраста оборудование и мебель, она приобрела новый современный вид. 

Читатели смогут выбирать книги на стеллажах, выполненных в виде замков и игрушечных кукольных домиков, посмотреть видео, послушать аудиозаписи в специально оборудованных арт-зоне и интеллект-зоне.

Как сообщает пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы, фонд библиотеки пополнился новейшей литературой, появились новые возможности для юных посетителей: выделенные зоны для выбора книг и игровых занятий, большой ассортимент развивающих и настольных игр для совместного времяпрепровождения и досуга, работа с персональным компьютером, выход в интернет и пр.

В концепции библиотеки расставлены новые акценты. Теперь она позиционируется, как центр раннего интеллектуального и творческого развития детей и подростков. Главная задача – приобщение детей к чтению через включение в этот процесс их родителей как активных и равноценных партнеров.

Библиотека разработала несколько инновационных проектов, направленных на привлечение в библиотеку молодых родителей и родителей с детьми, на стимулирование и поддержание у них интереса к книге и чтению, на формирование навыков осмысленного чтения и повышение интереса к науке и научно-техническому творчеству. Среди новых проектов можно назвать "Книжный рюкзачок" и "Метр с книжкой", "Малыш, который читает книги" и "С наукой на Ты".

Самой главной новинкой библиотеки №3, библиотекари считают первый в городе "Папин клуб", который станет дружелюбной территорией для общения самых активных пап со своими детьми и между собой. Клубные встречи помогут проявить творческие и интеллектуальные способности своих завсегдатаев. На торжественном открытии почетным гостям будут вручаться именные билеты в "Папин клуб". 

С историей чудесного преображения детского Книжного храма гостей библиотеки познакомит мультрепортаж "Как это было".

На церемонии прозвучат поздравительные стихи юных поэтов из авторской студии "Верешок", которая зародилась 20 лет назад именно в стенах детской библиотеки №3. Выступление профессионального фокусника станет настоящим подарком для юных гостей праздника. Завершится церемония открытия "Лимонадным фуршетом".

Теги: дети , библиотека

Последние новости

11:54 В Тюмени на вокзале у пьяных родителей забрали двухлетнего малыша
11:43 Блогеры "Живого журнала" рецензируют шедевры Третьяковской галереи
11:32 В Югре сотрудница банка украла миллион рублей
11:21 Ученики гимназии №16 награждены за участие в конкурсе "Полиция глазами детей"
11:10 Тюменские футболисты собираются в Нидерланды и Португалию
11:00 Тобольских подростков научат строить 3D-модели и дрессировать собак
10:49 В Свердловской области участковый спас девушку от овчарки
10:38 Теннисист из Тюмени борется за Кубок страны
10:27 Оплатить обед в школе можно ладошкой
10:16 Иностранец пытался реализовать крупную партию наркотиков в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Сергей Диденко и Владимир Якушев обсудили направления деятельности МЧС на перспективу

Владимир Якушев: прокуратура и власть региона умеют слушать и слышать друг друга

Тюмень предложила Максиму Соколову дорожное софинансирование

Политика

Владимир Путин даст старт работе газопровода "Бованенково – Ухта-2"

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Экономика

Нефтепровод Заполярье – Пурпе введен в эксплуатацию

В Ялуторовске начали производить универсальные школьные парты

"РН-Уватнефтегаз" увеличил добычу нефти на пять процентов

Общество

Блогеры "Живого журнала" рецензируют шедевры Третьяковской галереи

Ученики гимназии №16 награждены за участие в конкурсе "Полиция глазами детей"

Тобольских подростков научат строить 3D-модели и дрессировать собак

Спорт

Тюменские футболисты собираются в Нидерланды и Португалию

Теннисист из Тюмени борется за Кубок страны

"Рубин" обошел хоккеистов из Рязани

Происшествия

В Тюмени на вокзале у пьяных родителей забрали двухлетнего малыша

В Югре сотрудница банка украла миллион рублей

В Свердловской области участковый спас девушку от овчарки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+