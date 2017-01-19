Обновленная детская библиотека №3 готова к встрече юных читателей

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Детская библиотека №3 (ул. Ямская, 110) откроется после ремонта в Тюмени 24 января в 11 часов. Кроме перепланировки и реконструкции помещения, в библиотеке установили адаптированное для детского возраста оборудование и мебель, она приобрела новый современный вид.

Читатели смогут выбирать книги на стеллажах, выполненных в виде замков и игрушечных кукольных домиков, посмотреть видео, послушать аудиозаписи в специально оборудованных арт-зоне и интеллект-зоне.

Как сообщает пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы, фонд библиотеки пополнился новейшей литературой, появились новые возможности для юных посетителей: выделенные зоны для выбора книг и игровых занятий, большой ассортимент развивающих и настольных игр для совместного времяпрепровождения и досуга, работа с персональным компьютером, выход в интернет и пр.

В концепции библиотеки расставлены новые акценты. Теперь она позиционируется, как центр раннего интеллектуального и творческого развития детей и подростков. Главная задача – приобщение детей к чтению через включение в этот процесс их родителей как активных и равноценных партнеров.

Библиотека разработала несколько инновационных проектов, направленных на привлечение в библиотеку молодых родителей и родителей с детьми, на стимулирование и поддержание у них интереса к книге и чтению, на формирование навыков осмысленного чтения и повышение интереса к науке и научно-техническому творчеству. Среди новых проектов можно назвать "Книжный рюкзачок" и "Метр с книжкой", "Малыш, который читает книги" и "С наукой на Ты".

Самой главной новинкой библиотеки №3, библиотекари считают первый в городе "Папин клуб", который станет дружелюбной территорией для общения самых активных пап со своими детьми и между собой. Клубные встречи помогут проявить творческие и интеллектуальные способности своих завсегдатаев. На торжественном открытии почетным гостям будут вручаться именные билеты в "Папин клуб".

С историей чудесного преображения детского Книжного храма гостей библиотеки познакомит мультрепортаж "Как это было".

На церемонии прозвучат поздравительные стихи юных поэтов из авторской студии "Верешок", которая зародилась 20 лет назад именно в стенах детской библиотеки №3. Выступление профессионального фокусника станет настоящим подарком для юных гостей праздника. Завершится церемония открытия "Лимонадным фуршетом".