В Ялуторовске начали производить универсальные школьные парты

mebel-lamifor.ru

Компания "Ламифор-Тюмень" начала выпуск парты нового поколения "Ламифорка" на базе производственной площадки мебельной фабрики "ИНТЕДИ" (Ялуторовск).

Это универсальное учебное место с полуавтоматической регулировкой высоты при помощи газлифта и регулировкой угла наклона столешницы, предназначенное для школьников с первого по 11 класс.

Отсутствие ступенчатой регулировки высоты и угла наклона способствует правильному формированию осанки. Ведутся работы по модификации и модернизации моделей.

Планируется взаимодействие с розничными торговыми точками для более широкого охвата потребителей. Заключены договоры поставки и начата комплектация школ Тюмени и Заводоуковского городского округа.

Предприятие намерено выпускать мебель для детских садов, школ, колледжей, университетов и общежитий, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Соб. инф.