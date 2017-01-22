Тюменский фестиваль Two Days To Dance отправится в тур по стране

Фото Ирины Захаровой

Тюменский фестиваль контактной импровизации Two Days To Dance пройдет в нескольких городах Центральной части России. Организаторы планируют посетить Самару, Санкт-Петербург, Москву и другие города с мая по июль 2017 года.

Подобное шествие по стране Two Days To Dance организует не первый раз. Одиннадцать городов России, в их числе Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Самара, уже принимали необычное танцевальное событие. Всего в 2016 году состоялось 13 фестивалей.

"Проект стартовал в Тюмени в марте 2015 года, - сказал создатель проекта Роман Вологдин. – Участники из других городов приглашали меня к себе и я откликался. У Two Days To Dance уже есть поклонники, которые приезжают в Тюмень из Самары, Екатеринбурга, Москвы, Уфы и других городов. Мы ставим две задачи: привлекаем новых людей к контактной импровизации и, собственно, танцуем".

Весь фестиваль и сама контактная импровизация – это и есть танец, у которого нет границ и строгих правил. Когда на мероприятие собирается компания из разных городов, то получается совершенно иной, новый опыт движения.

"В Тюмени мы танцуем с небольшим количеством людей, а когда встречаемся с новыми партнерами, то происходит процесс взаимообучения. Наш двигательный опыт возрастает. Именно поэтому мы решили организовать тур по городам. Вы можете присоединиться к нам в этом путешествии. Идет сбор средств для реализации задуманного", - пояснил Роман Вологдин.

Недавно участники отметили новогодние праздники фестивалем Two Days To Dance. В течение 20 часов они общались друг с другом через движение и другие виды искусства. В одной из тюменских школ йоги не было Деда Мороза, Снегурочки и оливье. Только импровизированное движение.

"Такое празднование Нового года ориентировано на любителей искусства - музыки, движения, поэзии, графики, визуального арта. На стенах висели заботливые подсказки вроде "Все, что происходит, является частью процесса" или "Что помогает мне танцевать?". Они помогали перевести внимание на внутренний мир и сориентироваться в происходящем. На фестивале, как и предполагалось, не было четкой структуры. Иногда случались спонтанные мастер-классы, живая музыка или массажи. Но объединяющим процессом была танцевальная импровизация, в которой можно было взаимодействовать с полом, стенами, людьми, но главное − с собой. Творчество сопровождало событие − можно было рисовать, играть музыку, писать стихи или прозу", - отметил Роман Вологдин.

По его словам, для каждого участника это действие превращается в уникальный опыт, личное внутреннее путешествие. Участница празднования Нового года в рамках фестиваля из Уфы Алия Сайдахметова поделилась впечатлениями: "Я танцую восемь лет. Контактная импровизация позволяет мне почувствовать богатство жизни, ее щедрость. Происходит расширение диапазона ощущений и увеличение гибкости как разных способов делать что-то".

Вместе с ней разделяет восторг и гостья из Самары Марина Гузова. Она участвует в подобном проекте уже третий раз.

"Обычно я стесняюсь танцевать и мне кажется, что я мучаю этим партнеров. Но здесь можно расслабиться, чему способствовали открытые люди вокруг. Для меня контактная импровизация − это какая-то оголенная жизнь, взаимодействие, при котором двигаешься как хочешь. Происходит поиск совместной гармонии, нахождение общих точек соприкосновения. Для меня очень здорово было встретить Новый год именно так", − рассказала Марина Гузова.

В конце января Марина Гузова вместе с другими жителями Самары сможет вновь принять участие в необычном танцевальном фестивале. 28 и 29 января двухдневный фестиваль-джем интегрального творчества Two Days To Dance состоится в городе на Волге.

﻿ Фото Ирины Захаровой 1 /

Владислав Соколов