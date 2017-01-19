О единстве и борьбе противоположностей расскажет выставка в Тюмени

Выставка произведений живописи и графики тюменских художников "Двое" откроется в Музее изобразительных искусств 27 января в 15 часов.

Экспозиция раскрывает вечную тему единства и борьбы противоположностей, закон существования природы и людского сообщества. Бог и Дьявол, добро и зло, война и мир, свет и тьма, холод и тепло, небо и земля, хаос и космос – все это мы найдём в творчестве тюменских мастеров.

Самый значительный раздел экспозиции "Мужчина и женщина". Их взаимное притяжение и отталкивание. Любовь, взаимопроникновение и противоречия, конфликты. Две половинки. Это влюбленные, супруги; материнство и отцовство. А еще "Дружба и вражда". Диалоги двоих в поисках истины. И, наконец, большая творческая тема "Художник и модель".

В выставке участвуют работы заслуженных художников РФ: Александра Новика, Михаила Гардубея, Юрия Юдина; а также их коллег Олега Фёдорова, Ольги Трофимовой, Владимира Глухова и многих других.

В экспозиционном зале демонстрируется слайд-фильм, знакомящий с шедеврами мировой живописи. Выставка призвана помочь осознать разнообразие мира, в котором мы существуем, дать информацию к размышлению и доставить эстетическое удовольствие от созерцания творческого многообразия, сообщает Музейный комплекс имени И. Я. Словцова.