Иностранец пытался реализовать крупную партию наркотиков в Тюмени

ldpr-26.ru

Наркоделец, обвиняемый в покушении на сбыт почти 10 кг синтетических наркотиков, предан суду в Тюменском районе.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего Дмитрия Калитвинцева, который гражданином России не является и не имеет регистрации в России. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, весной 2016 года Калитвинцев через Интернет связался с наркодельцом, который предложил ему заняться сбытом в России крупных партий наркотиков. Молодой человек согласился. По указанию наркодельца он на поезде прибыл в Москву, где 2 октября 2016 года купил себе Chevrolet Cruze для перевозки крупной партии наркотиков. В ночь на 3 октября Калитвинцев забрал из тайника более 9,9 кг производного наркотического средства N-метилэфедрона и поехал в Барнаул. По дороге ему предстояло сделать закладку в Тюмени. Днем 6 октября в Тюмени молодой человек оставил в тайнике около полукилограмма наркотиков и продолжил путь. Через несколько километров Chevrolet Cruze с московскими номерами был остановлен на посту ДПС. Во время досмотра машины обнаружено и изъято более 9 кг наркотиков. На следующий день наркотики изъяли и из сделанного ранее тайника.

Калитвинцев по решению суда заключен под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

Материалы дела в отношении сообщника Калитвинцева выделены в отдельное производство, сообщает прокуратура Тюменской области.