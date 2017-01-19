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Иностранец пытался реализовать крупную партию наркотиков в Тюмени

10:16 19 января 2017 | mobile | | print версия для печати
ldpr-26.ru

Наркоделец,  обвиняемый в покушении  на сбыт почти 10 кг синтетических наркотиков,  предан суду  в Тюменском районе. 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего Дмитрия Калитвинцева, который  гражданином России не является и не имеет регистрации в России.  Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ  (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное  с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет),  группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, весной 2016 года Калитвинцев     через Интернет связался с наркодельцом, который предложил ему заняться сбытом в России крупных партий наркотиков. Молодой человек согласился. По указанию наркодельца он на поезде прибыл в Москву, где 2 октября 2016 года   купил себе Chevrolet Cruze для перевозки крупной  партии  наркотиков. В ночь на 3 октября Калитвинцев забрал из тайника более 9,9 кг производного наркотического средства N-метилэфедрона и поехал в Барнаул. По дороге   ему предстояло сделать закладку в Тюмени. Днем 6 октября в Тюмени молодой человек оставил в тайнике около полукилограмма наркотиков и продолжил путь. Через несколько километров Chevrolet Cruze с московскими номерами был остановлен на посту ДПС. Во время досмотра машины обнаружено и изъято более 9 кг наркотиков. На следующий день наркотики изъяли и из сделанного ранее тайника.

Калитвинцев по решению суда заключен под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

Материалы дела в отношении сообщника Калитвинцева выделены в отдельное производство, сообщает прокуратура Тюменской области.

Теги: наркотики , наркоконтроль , прокуратура

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