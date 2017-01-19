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В Свердловской области участковый спас девушку от овчарки

10:49 19 января 2017 | mobile | | print версия для печати
augustnews.ru

17-летнюю девушку спас участковый уполномоченный от огромной агрессивной собаки в п. Верхняя Салда Свердловской области.

В дежурную часть обратились жители одного из домов по ул. уабурова, которые пояснили, что по окрестностям бегает большая собака, внешне похожая на кавказскую овчарку. Животное очень озлоблено, и люди боятся выйти из подъезда.

На место прибыли участковые уполномоченные. Находясь недалеко от указанного в сообщении адреса, старший лейтенант полиции Юрий Поляков с напарником услышали женский крик. Забежав за дом, они увидели большую собаку, находящуюся в агрессивном состоянии, которая была готова кинуться на девушку. Поскольку животное представляло реальную угрозу для жизни человека, полицейский в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Федерального закона "О полиции" принял решение применить табельное оружие.

Остановить огромную собаку удалось только с четвертого выстрела.

Пострадавшей оказалась 17-летняя девушка, которая пояснила, что овчарка напала на нее внезапно и укусила за спину. Когда "кавказец" готовился кинуться на нее во второй раз, на помощь подоспели сотрудники полиции.

"Времени на раздумья не было, пришлось действовать быстро. Собака крупная, представляла реальную угрозу жизни человека, и справиться с ней в одиночку даже мужчине в любом случае невозможно. Тем более, она уже была готова кинуться на девушку. Чтобы это предотвратить, пришлось использовать табельное оружие", – пояснял Юрий Поляков.

Благодаря тому, что на девушке был пуховик, а собака напала сзади, укусив за спину, серьезных травм удалось избежать, и медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. От второго броска несовершеннолетнюю жительницу Верхней Салды спасли вовремя подоспевшие стражи порядка.

Позже выяснилось, что кавказская овчарка сбежала от одного из местных жителей, ранее она содержалась в вольере.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Теги: участковый , Свердловская область

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