В библиотеке расскажут зимние истории, в районе Тарманы организуют праздник

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Тюменцам расскажут о Крещении, новогодних традициях в разных странах, правилах дорожного движения и сказках на зимнюю тему 20 января.

Библиотека №11 (ул. Жуковского, 28) в 10 часов приглашает принять участие в беседе "Как встречают Новый год люди всех земных широт".

Беседа "Сказка - чудная копилка" начнется в 11 часов в библиотеке №7 (ул. Камчатская, 1а). Ребятам расскажут, какие бывают сказки и как появился этот жанр.

В библиотеке №14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) в 11 часов начнется правовой час "Полезно знать правила дорожные".

На уроке православной культуры "Крещение пришло — святую воду принесло" юные читатели библиотеки №4 (ул. Ватутина, 14/1) узнают о празднике Крещения, о традиции купания в проруби, о народных приметах и гаданиях. Начало в 11 часов 30 минут.

Познавательный час в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 13 часов познакомит с историями, посвященными зимним приключениям и чудесам.

Участникам урока "Азбука правового пространства" предстоит дать определения понятиям "право", "обязанность", "ответственность", "закон". Урок пройдет в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2), начало в 13 часов.

Дом культуры и творчества "Торфяник" в 16 часов 30 минут приглашает на народное гуляние "Празднуем Крещение!" на площадь района Тарманы (ул. Малышева, 26), сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.