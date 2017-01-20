Балет Большого театра "Спящая красавица" покажут в Тюмени

В роли принцессы Авроры выступит самая юная прима Большого театра Ольга Смирнова - победительница телепроекта "Большой балет". Роль принца Дезире исполнит Семен Чудин, роль крестной Авроры – феи Сирени – сыграет Юлия Степанова, недавнее приобретение Большого театра. Балет идет 2 часа 50 минут в двух действиях с антрактом.
С 25 февраля этот балет, поставленный по мотивам сказки Шарля Перро на музыку Петра Чайковского, продемонстрируют в записи в других городах, где трансляция недоступна из-за большой разницы часовых поясов. Всего спектакль покажут в 105 кинотеатрах 60 городов России.
Тюменский зритель может посмотреть прямую трансляцию балета "Спящая красавица" в кинотеатре "Синема Парк" 22 января. Начало в 20 часов.
Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.
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