Балет Большого театра "Спящая красавица" покажут в Тюмени

Фото с сайта кинотеатра "Синема Парк"

Прямая трансляция балета Большого театра "Спящая красавица" пройдет в кинотеатре "Синема Парк" (ул. М. Горького, 70) 22 января. Киносеанс состоится в рамках проекта TheatreHD.

Транслировать всемирно известный спектакль в тот день будут в 50 кинотеатрах 39 городов России, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

В роли принцессы Авроры выступит самая юная прима Большого театра Ольга Смирнова - победительница телепроекта "Большой балет". Роль принца Дезире исполнит Семен Чудин, роль крестной Авроры – феи Сирени – сыграет Юлия Степанова, недавнее приобретение Большого театра. Балет идет 2 часа 50 минут в двух действиях с антрактом.

С 25 февраля этот балет, поставленный по мотивам сказки Шарля Перро на музыку Петра Чайковского, продемонстрируют в записи в других городах, где трансляция недоступна из-за большой разницы часовых поясов. Всего спектакль покажут в 105 кинотеатрах 60 городов России.

Тюменский зритель может посмотреть прямую трансляцию балета "Спящая красавица" в кинотеатре "Синема Парк" 22 января. Начало в 20 часов.

Соб. инф.