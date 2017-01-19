В России заработал портал "Бюджет для граждан"

минобрнауки.рф

Минобрнауки России представило портал "Бюджет для граждан", который предоставляет доступ к полной информации о развитии и финансировании системы образования и науки в России, сообщается на сайте ведомства.

Вся информация на портале представлена в виде инфографик, диаграмм, интерактивных карт и видеороликов. Источники информации – официальные данные Росстата, данные федерального казначейства и информационных систем министерства. Данные на портале представлены по уровням образования и по крупным отраслевым проектам. Отдельный раздел посвящен науке.

Любой пользователь найдет доступную информацию обо всех государственных обязательствах и социальных гарантиях в сфере образования и науки, о количестве образовательных организаций, а также получит картину о финансировании той или иной области в динамике последних лет. Навигация портала сопровождается тематическими ссылками на ресурсы, позволяя, например, записать ребенка в детский сад через портал госуслуг.

"Для граждан и СМИ портал – это дополнительная информация о системе образования и науки в России, ее финансировании и направлениях развития. Для министерства это возможность наладить эффективную систему общественного контроля, сверить часы с обществом, получить критику, совет или одобрение нашей работы", - отметила на презентации министр образования и науки Ольга Васильева.

Она сообщила, что работа над порталом продолжится в течение 2017 года. Планируется актуализировать информацию, добавить разделы, представить сведения о новых стратегических проектах, которые реализует министерство.

"Мы постараемся увязать портал с региональными проектами открытости данных, насытить его интересующими граждан рейтингами школ, техникумов и вузов, уточнить данные портала на основании отзывов граждан", - добавила Ольга Васильева.