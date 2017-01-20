Фестиваль народного искусства "Русская весна" пройдет в филармонии

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Первый в истории Тюменской филармонии фестиваль народного искусства "Русская весна" пройдет весной 2017 года.

В его рамках состоятся четыре концерта лучших танцевальных и певческих коллективов России, сообщается на сайте филармонии.

20 февраля фестиваль откроет Омский русский народный хор вокально-хореографической сюитой "Зимние сибирские забавы".

Зрители увидят всемирно известные композиции "Сибирская потеха", "Край сибирский, богатырский", "Крутись, веретенце".

21 февраля состоится концерт хореографического ансамбля "Березка" им. Н. С. Надеждиной. Девичий хоровод уже 68 лет завораживает зрителей диковинным шагом, создающим впечатление, что девушки стоят на месте, а сцена под ними вращается. Коллектив представит хореографические номера в сопровождении оркестра русских народных инструментов.

10 марта программу "Великая история великой страны" представит Русский национальный балет "Кострома" - один из молодых профессиональных хореографических коллективов России. Спектакль собран из историй о вхождении христианства на Русь, эпохе царской и дореволюционной России, первом полете человека в космос и знаменитом русском балете.

Фестиваль "Русская весна" завершится 25 марта концертом ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко.

Соб. инф.