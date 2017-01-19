20 января - события дня

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17:58 19 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов 30 минут в школе №70 (ул. В. Гнаровской, 3а) начнется презентация биометрической системы "Ладошки".

В Тюмени в 11 часов в Галерее традиционных промыслов и ремесел (ул. Орджоникидзе, 47) начнется подведение итогов семейного конкурса декоративно-прикладного творчества "Тапочки для лапочки" в рамках проекта "Гирлянда FEST".

В Тюмени в 17 часов в выставочном зале Тюменского регионального отделения ВТОО "Союз художников России" (г. Тюмень, ул. Холодильная, 124) откроется выставка художницы из Ханты-Мансийска Василисы Портновой.

В Тюмени пройдет церемония награждения лидеров общественного признания по версии "Клуба 7".

Этот день в истории:

1714 – подписан указ Петра I об обязательном обучении дворянских детей "цыфири и геометрии".

1920 – родился итальянский кинорежиссер Федерико Феллини.

1942 – войска Красной армии заняли подмосковный Можайск.

1952 – родился кинорежиссер Владимир Хотиненко.

1983 – умер нападающий сборной Бразилии по футболу Гарринча.

1993 – умерла голливудская киноактриса Одри Хепберн.

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