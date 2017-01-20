21 января - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на ул. Севастопольской, 12 откроется юбилейная персональная выставка голубей из питомника Юрия Неелова.

В Тюмени в 10 часов в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется чемпионат УФО по восточному боевому единоборству (кудо).

В Тюмени в 10 часов в СДЮСШОР №3 начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по тхэквондо.

В Тюмени в 11 часов в Центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется XXII спартакиада образовательных организаций высшего образования Тюменской области памяти В. Н. Зуева.

В Ишиме в 10 часов в СК "Юность" (Синицинский бор) начнется III этап Кубка Тюменской области по радиоуправляемым моделям.

Этот день в истории:

1526 - Великий князь Василий III сочетался браком с племянницей литовского князя Михаила Глинского Еленой Глинской, будущей матерью Ивана Грозного.

1775 - на Болотной площади в Москве казнен вождь последней в истории России крестьянской войны Емельян Пугачев.

1793 - по приговору революционного суда казнен король Франции Людовик XVI.

1870 - в Париже умер русский революционер, мыслитель, писатель и мемуарист Александр Герцен.

1932 - подписание советско-финляндского договора о ненападении и мирном разрешении конфликтов.

1941 - родился Пласидо Доминго, один из лучших в мире оперных певцов.

1943 - войска Красной армии отбили у гитлеровцев Ставрополь.

1949 - в подмосковном поселке Горки Ленинские открыт мемориальный музей Владимира Ленина.

1950 - в 47-летнем возрасте от туберкулеза умер английский писатель Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Блэйр).

1960 - родился российский киноактер Дмитрий Харатьян.

1992 - умер артист эстрады Виктор Ильченко.

2001 - по информации портала "Кирилл и Мефодий", именно в этот день состояние Пола Маккартни перевалило за 1 млрд долларов - рекордный уровень богатства среди музыкантов.