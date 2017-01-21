22 января - события дня

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18:00 21 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на ул. Севастопольской, 12 работает юбилейная персональная выставка голубей из питомника Юрия Неелова.

В Ялуторовске в 13 часов на ул. Революции, 181 начнется день семейного общения "Я с книгой открываю мир".

Этот день в истории:

1440 - родился великий князь Московский (1462-1505) Иван III Васильевич.

1671 - брак царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, будущей матерью Петра Великого.

1898 - в Риге родился советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, создатель фильма "Броненосец Потемкин".

1904 - родился самый популярный в СССР детский писатель Аркадий Гайдар.

1944 - войска Красной Армии окружили крупную группировку гитлеровских войск в районе Витебска.

1967 - власти закрыли первую публичную выставку в Москве одиннадцати официально не признанных художников.

1969 - некто Виктор Ильин совершил покушение на Леонида Брежнева, обстреляв в районе Кремля из двух пистолетов кортеж генерального секретаря.

1980 - академик Андрей Сахаров отправлен в ссылку в Горький под "домашний арест.

2005 -  министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

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