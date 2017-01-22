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23 января - события дня

18:00 22 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В 10 часов начнется рабочая поездка заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова в Ялуторовский район.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Особенности климата в Тюменской области в 2016-2017 годах".

В п. Московском в 10 часов в НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья (ул. Бурлаки, 2) начнется совещание со специалистами, курирующими вопросы ИТС управлений АПК районов и руководителями предприятий технического сервиса "Состояние и готовность инженерно-технической системы АПК области и МТП к проведению полевых работ 2017 года".

Этот день в истории:

1556 - в Китае произошло одно из самых разрушительных в истории землетрясений, в результате которого погибли около 820 тыс. человек.

1558 – по приказу Ивана Грозного русские войска вторглись во владения Ливонского ордена. Началась Ливонская война.

1755 – подписан указ императрицы Елизаветы Петровны об основании Московского университета.

1783 – родился французский писатель Стендаль (настоящее имя Анри Бейль).

1832 – родился французский художник, основоположник импрессионизма Эдуард Мане.

1881 – на сцене Большого театра состоялась премьера оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин".

1911 - кандидатуру нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри отвергли члены Французской Академии наук при выборе новых членов Академии, в составе которой до тех пор никогда не было женщин.

1937 – в Москве начался процесс над так называемым "Параллельным антисоветским троцкистским центром". Смертный приговор вынесен 13 обвиняемым.

1943 – войска Красной Армии освободили от немцев Армавир.

1960 - швейцарский ученый Жак Пиккар и американец Дональд Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 тыс. 915 м.

1989 – во время пожара в собственном доме погиб испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали.

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