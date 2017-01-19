В Кургане открылась базовая кафедра Тюменского медицинского университета

Фото ТюмГМУ

Соглашение об открытии в Кургане базовой кафедры Тюменского государственного медицинского университета подписали губернатор Курганской области Алексей Кокорин и ректор ТюмГМУ Ирина Медведева, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Зауралье - один из двух регионов страны, в котором при поддержке Министерства здравоохранения России реализуется данный проект. Первый реализовал Дальневосточный государственный медицинский университет на Сахалине в марте 2016 года.

На подписании соглашения между вузом и правительством области присутствовали представители органов власти и главные врачи зауральских медицинских учреждений. По мнению Алексея Кокорина, для Курганской области это долгожданное и знаковое событие.

"Убежден, что открытие базовой кафедры Тюменского государственного медицинского университета позволит закрепить молодых специалистов на территории Курганской области. У нас есть неплохой научный потенциал, доктора и кандидаты медицинских наук. На мой взгляд, они внесут вклад в обучение будущих коллег. Уверен, что большая часть выпускников после окончания базовой кафедры будет оставаться на территории области", - отметил Алексей Кокорин.

Кафедра начнет работу в феврале 2017 года на базе курганской областной клинической больницы. Пока обучение будут проходить интерны и ординаторы. С сентября 2017 года учиться в Кургане начнут студенты шестого курса.

Как отметила Ирина Медведева, целевой набор студентов от Зауралья в ТюмГМУ составляет в последние три года 90 человек. Ректор вуза отметила наличие в регионе хорошей клинической базы для обучения.

"Помимо областной клинической больницы это и Курганская областная детская больница имени Красного Креста, и региональный госпиталь для ветеранов войн, и городские поликлиники. Проект очень сложный. Я думаю, что студенты, которые будут обучаться на базе Кургана, будут удовлетворены обучением", - уверена Ирина Медведева.

Руководитель университета добавила, что в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами медицинские вузы выпускают специалистов первичного звена - терапевтов и педиатров, которые, проработав в лечебных учреждениях определенный срок по этим специальностям, могут продолжить обучение в интернатуре и ординатуре. Напомним, что помимо государственной итоговой аттестации будущим врачам предстоит пройти процедуру аккредитации.

Губернатор Курганской области поблагодарил руководство Тюменского медицинского государственного университета и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Он отметил, что в регионе действует программа для закрепления молодых специалистов, в том числе по приобретению ведомственного жилья, субсидированию аренды жилищных помещений, доплате к стипендиям студентам-целевикам, которые обучаются в вузах, субсидированию первоначального взноса по ипотечному кредиту для врачей зауральских городов и многое другое.

"Пока подписано соглашение на пять лет, но я думаю, что оно будет пролонгировано. В прошлом году впервые за многие годы 50 дипломированных молодых специалистов вернулись в Курганскую область. Открытие базовой кафедры Тюменского медицинского университета позволит решать сложный вопрос по закреплению медицинских кадров более быстрыми темпами", - заключил Алексей Кокорин.

Соб. инф.