up

19.01.2017 четверг

EUR 63.2252

USD 59.183

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Кургане открылась базовая кафедра Тюменского медицинского университета

15:57 19 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТюмГМУ

Соглашение об открытии в Кургане базовой кафедры Тюменского государственного медицинского университета подписали губернатор Курганской области Алексей Кокорин и ректор ТюмГМУ Ирина Медведева, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Зауралье - один из двух регионов страны, в котором при поддержке Министерства здравоохранения России реализуется данный проект. Первый реализовал Дальневосточный государственный медицинский университет на Сахалине в марте 2016 года.

На подписании соглашения между вузом и правительством области присутствовали представители органов власти и главные врачи зауральских медицинских учреждений. По мнению Алексея Кокорина, для Курганской области это долгожданное и знаковое событие. 

"Убежден, что открытие базовой кафедры Тюменского государственного медицинского университета позволит закрепить молодых специалистов на территории Курганской области. У нас есть неплохой научный потенциал, доктора и кандидаты медицинских наук. На мой взгляд, они внесут вклад в обучение будущих коллег. Уверен, что большая часть выпускников после окончания базовой кафедры будет оставаться на территории области", - отметил Алексей Кокорин.  

Кафедра начнет работу в феврале 2017 года на базе курганской областной клинической больницы. Пока обучение будут проходить интерны и ординаторы. С сентября 2017 года учиться в Кургане начнут студенты шестого курса.

Как отметила Ирина Медведева, целевой набор студентов от Зауралья в ТюмГМУ составляет в последние три года 90 человек. Ректор вуза отметила наличие в регионе хорошей клинической базы для обучения.

"Помимо областной клинической больницы это и Курганская областная детская больница имени Красного Креста, и региональный госпиталь для ветеранов войн, и городские поликлиники. Проект очень сложный. Я думаю, что студенты, которые будут обучаться на базе Кургана, будут удовлетворены обучением", - уверена Ирина Медведева. 

Руководитель университета добавила, что в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами медицинские вузы выпускают специалистов первичного звена - терапевтов и педиатров, которые, проработав в лечебных учреждениях определенный срок по этим специальностям, могут продолжить обучение в интернатуре и ординатуре. Напомним, что помимо государственной итоговой аттестации будущим врачам предстоит пройти процедуру аккредитации.

Губернатор Курганской области поблагодарил руководство Тюменского медицинского государственного университета и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Он отметил, что в регионе действует программа для закрепления молодых специалистов, в том числе по приобретению ведомственного жилья, субсидированию аренды жилищных помещений, доплате к стипендиям студентам-целевикам, которые обучаются в вузах, субсидированию первоначального взноса по ипотечному кредиту для врачей зауральских городов и многое другое. 

"Пока подписано соглашение на пять лет, но я думаю, что оно будет пролонгировано. В прошлом году впервые за многие годы 50 дипломированных молодых специалистов вернулись в Курганскую область. Открытие базовой кафедры Тюменского медицинского университета позволит решать сложный вопрос по закреплению медицинских кадров более быстрыми темпами", - заключил Алексей Кокорин.

Соб. инф.

Теги: Ирина Медведева , кадры , здравоохранение , ТюмГМУ , Алексей Кокорин , Курганская область , медицина

Последние новости

17:47 В Тюменской области определят приоритетные для региона направления общественно полезных услуг
17:36 Студенты в валенках поиграют в хоккей в Тюмени
17:25 Ямал получил уникальную коллекцию исследователя Владимира Евладова
17:14 Тюменцы могут подать документы для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
17:03 Начальник базы УФСИН предстанет перед судом за халатность
16:52 Более четырех тысяч ямальцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры
16:41 Владимир Якушев: дороги и транспорт важны для улучшения инвестклимата
16:30 Появилось видео из оказавшегося под лавиной итальянского отеля
16:19 Тюменские биатлонисты вошли в десятку рейтинга СБР
16:08 Тюменцы могут использовать УЭК до конца действия карты
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: дороги и транспорт важны для улучшения инвестклимата

Сергей Диденко и Владимир Якушев обсудили направления деятельности МЧС на перспективу

Владимир Якушев: прокуратура и власть региона умеют слушать и слышать друг друга

Политика

Владимир Путин даст старт работе газопровода "Бованенково – Ухта-2"

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Экономика

Более четырех тысяч ямальцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры

ВТБ Капитал организовал деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума

Нефтепровод Заполярье – Пурпе введен в эксплуатацию

Общество

В Тюменской области определят приоритетные для региона направления общественно полезных услуг

Ямал получил уникальную коллекцию исследователя Владимира Евладова

Тюменцы могут подать документы для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"

Спорт

Студенты в валенках поиграют в хоккей в Тюмени

Тюменские биатлонисты вошли в десятку рейтинга СБР

"Лыжня России" может собрать рекордное количество участников в Тобольске

Происшествия

Начальник базы УФСИН предстанет перед судом за халатность

Появилось видео из оказавшегося под лавиной итальянского отеля

Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки вертолета МИ-8Т на Ямале
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+