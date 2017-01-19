Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки вертолета МИ-8Т на Ямале

utair.ru

Доследственную проверку по факту вынужденной посадки вертолета МИ-8Т авиакомпании АО "Ютэйр-Вертолетные услуги" на Ямале проводят следователи.

Инцидент произошел днем 17 января 2017 года при совершении взлета с вертолетной площадки аэропорта Мыс Каменный. У вертолета МИ-8Т авиакомпании АО "Ютэйр-Вертолетные услуги", выполнявшего рейс по маршруту вертолетная площадка ООО "Бурэнерго" (г. Новый Уренгой) - с. Мыс Каменный - п. Новый Порт , произошел подлом передней стойки шасси. Командир воздушного судна принял решение о посадке. На борту вертолета находилось 14 пассажиров и три члена экипажа.

Посадка прошла благополучно, жертв и пострадавших нет, воздушное судно при посадке не пострадало. Пассажиров рейса отправили следующим рейсом к месту следования в п. Новый Порт, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.