Новый филиал школы "Гармония" откроется в Тюмени

Фото с сайта детской школы искусств "Гармония"

Торжественное открытие филиала детской школы искусств "Гармония" состоится на ул. Станционной, 28 в Тюмени 26 января.

В распоряжении детей и преподавателей просторные классы для индивидуальных и групповых занятий, художественные мастерские, выставочно-концертный зал. Все аудитории оснащены оборудованием и музыкальными инструментами.

Новый филиал вместит более 300 учащихся. Дети будут обучаться по направлениям:

- музыкальное (фортепиано, синтезатор, скрипка, флейта, балалайка, домра, гитара, баян, аккордеон, вокал);

- изобразительное искусство. Идет набор на специализации "Архитектурное проектирование" и "Дизайн одежды". Продолжается набор на "Декоративно-прикладное творчество".

Для детей с двух лет открыто отделение раннего музыкально-эстетического развития, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.