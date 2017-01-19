Тюменцы изобрели инновационный светофор для пешеходных переходов

rosavtodor.ru

Энергоэффективную технологию для питания мигающих светофоров около школ разработали инноваторы научно-производственного предприятия "Нефтяные и транспортные технологии" в Тюмени.

Устройство они назвали "Дорожным генератором" и планируют устанавливать его вместе с искусственными дорожными неровностями. Принцип работы системы заключается в том, что неровности будут продавливаться при наезде на них автомобиля. Это активирует датчики и преобразует кинетическую энергию в электрическую, достаточную для питания мигающего светофора на пешеходном переходе.

Как пояснил директор предприятия Илья Анисимов, обычно мигающие светофоры работают на солнечных батареях. В Западной Сибири, где солнца не хватает, такие батареи не эффективны и нужны дополнительные источники питания. В сутки такой светофор потребляет около 240 ватт, новое устройство потребует всего 48 ватт в сутки.

По мнению директора компании Ильи Анисимова, технология позволит не только экономить электричество, но и поможет снизить аварийность на дорогах. Кроме того, разработчики думают над тем, как замкнуть цикл и вырабатывать дополнительную энергию. По их расчетам, в Тюмени за сутки на четырехполосных дорогах проезжает минимум 1 тыс. автомобилей. Такой поток может выработать энергию для круглосуточного питания мигающего светофора.

Когда инновация появится на тюменских дорогах, пока неизвестно. Специалисты дорабатывают прибор и готовятся его испытать.

Евгения Шевцова