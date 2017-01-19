Тюменцы могут использовать УЭК до конца действия карты

goznak.ru

Жители Тюменской области, имеющие Универсальную электронную карту (УЭК), могут использовать ее возможности, реализованные в регионе в полном объеме до окончания срока ее действия. Об этом сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном департаменте информатизации.

В настоящее время в регионе выдано УЭК более 26 тыс. гражданам.

Напомним, что Госдума РФ упразднила Универсальную электронную карту – Сбербанк не смог наладить связь ее держателей с государством "УЭК". Дочернее подразделение Сбербанка, объявила о закрытии проекта по выпуску универсальных электронных карт с 1 января 2017 года. В сообщении "УЭК" говорится, что с нового года также прекращено использование универсальной электронной карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и полиса страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС).

Как сообщают специалисты департаменте информатизации Тюменской области, использование электронной подписи, в случае если гражданин записывал сертификат ключа проверки на карту, возможно до истечения срока действия сертификата (сертификат на УЭК записывался сроком на 3 года). Активированное банковское приложение действует по соглашению между гражданином и банком. Все изменения в этой части могут происходить только по инициативе банка. Если же гражданин не проводил активацию банковского приложения, ему не о чем беспокоиться.

С транспортным приложением ситуация также останется без изменений. В автобусах продолжат принимать УЭК в качестве носителей приложения, позволяющего оплатить проезд. Достигнуто соглашение с ТФОМС Тюменской области, что и в поликлиниках УЭК будет приниматься до окончания срока действия карты. После чего гражданин сможет получить полис в установленном порядке в страховой медицинской организации.

В департаменте отметили, что в связи с упразднением 6 главы федерального закона №210-ФЗ Государственное казенное учреждение Тюменской области "Центр информационных технологий Тюменской области" (ГКУ ТО "ЦИТТО") с 1 января 2017 года не является уполномоченной организацией субъекта - заявления на УЭК не принимаются и карты не выдаются.

При этом, любой обратившийся в Информационно-справочную службу Тюменской области по телефонам: 8-800-100-12-90, 8 (3452) 566-330 сможет получить консультацию по всем интересующим вопросам, связанным с УЭК.

Борис Олейник