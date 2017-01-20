Предприниматели области встретятся с руководителями органов власти

my-desk-top.ru

Встреча с предпринимателями в формате совета по улучшению инвестиционного климата начнется в конференц-зале (ул. Советская, 61, 2 этаж) 31 января в 15 часов.

Как сообщает областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, участники обсудят поддержку предпринимателей в 2017 году, оптимизацию процедур по постановке на кадастровый учет, регистрацию прав собственности, регистрацию предприятий.

Встречу откроет заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, он расскажет о работе правительства Тюменской области по улучшению инвестиционного климата в рамках национального рейтинга АСИ, а также по целевым моделям улучшения инвестиционного климата, разработанным Агентством стратегических инициатив в рамках подготовки к заседанию Госсовета РФ в ноябре 2016 года.

В мероприятии примут участие руководителей Росреестра по Тюменской области, кадастровой палаты Росреестра по Тюменской области, управления налоговой службы по Тюменской области.