Вода в тюменских купелях соответствует санитарным нормам

pravoslavie.ru

Вода в тюменских купелях, где в день Крещения господня, купаются тысячи людей, соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, специалисты которого провели лабораторный контроль качества и безопасности воды. Пробы воды были взяты из купелей на реке Тура в первом Заречном микрорайоне, на озере Липовое, и на озере Андреевское (п. Боровский).

"По результатам проведенных лабораторных исследований качество воды соответствует санитарным требованиям", - отмечено в сообщении.

Феномен Крещенской воды, которая не дает осадка, не заветривается и сохраняет свои целебные качества годами, исцеляя физические и душевные недуги, подтвержден научно. Об этом сообщает сайт "Православие в Прииртышье". Сенсационное открытие сделали физики из НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина РАМН, утверждается в статье, посвященной Крещенью. В течение всего Крещения сотрудники института день за днем исследовали жидкость, взятую из-под крана. Итак, феномен подтвержден научно - вода в Крещение отличается от обычной высоким уровнем энергетики. Мало того, на возникновение этого необычного свойства в Крещение влияют... межпланетные магнитные поля.

Для того, чтобы зафиксировать фазу перехода воды в необычное состояние, ученые, по словам, кандидата технических наук Анатолия Стехина, начали "следить" за ней с 15 января. "Набирали воду из-под крана, отстаивали и замеряли в ней количество ион-радикалов. В Крещение вода меняет свойства во всех источниках, включая столичный водопровод", - утверждает ученый.

Многолетние наблюдения специалистов по ядерной физике, занимающихся исследованиями космических излучений, зафиксировали, что каждый год именно 18 - 19 января на Землю обрушиваются интенсивные потоки нейтронов: в это время мощность нейтронного облучения нашей планеты возрастает в 100 - 200 раз! Максимальная интенсивность потока приходится на область Мертвого моря. А интенсивные нейтронные потоки, по мнению ученых, обладают стерилизующим действием.

По результатам серии опытов ученых, которые проводились в течение двух лет, видно, что значения оптической плотности воды из реки Иордан, где крестился Иисус Христос более 2000 лет назад, практически совпадают со значениями оптической плотности святой крещенской воды из церкви, освященной на Богоявление. Другими словами: вода, освященная Великом чином в день Святого Богоявления по Юлианскому календарю в любом православном храме становится Иорданской по своему составу и свойствам святой воды.

"Мы изучили также степень структурированности крещенской воды, - поясняет Стехин. - Для этого нам пришлось заморозить несколько образцов - из-под крана, из церковного источника, из Москвы-реки. Так вот, даже вода из-под крана, которая обычно далека от идеала, в замороженном виде представляла собой под микроскопом гармоничное зрелище".

Как утверждают ученые, кривая электромагнитной активности воды начала снижаться уже утром 19 января и к 20-му приняла свой обычный вид. Вода теряет свои удивительные свойства, ее кислотность и жесткость нормализуются.

Что касается трех крещенских дней, что это, по словам Стехина, "аномальный" период, когда на Земле всегда господствует антициклон. И электроны, повинуясь какому-то космическому воздействию, смирно "сидят" в литосфере и воде и насыщают нас целебными силами. Единственным объяснением этому может быть особое перераспределение полюсов магнитного поля, существующего между Солнцем и Землей. Именно космические силы и удерживают в Крещение энергию на Земле. Но почему это происходит, и кто управляет этим процессом? - ученые ответить не могут.