Более четырех тысяч ямальцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры

Фото ИА "Тюменская линия"

56 тыс. квадратных метров жилья для переселения из аварийных домов в новые благоустроенные квартиры построят на Ямале в 2017 году.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", за 2015 и 2016 годы целевой показатель в округе по этому направлению выполнили на 120%, из 118 тыс. квадратов в новое жилье переехали более 3 тыс. 700 семей.

В стадии оформления находятся 18,7 тыс. квадратов жилья для переселения более тысячи ямальских семей. Основной объем выполнения целевого показателя этого года придется на второй квартал.

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу главы региона, в 2017 году из аварийного жилого фонда переедут 4 тыс. 80 ямальцев.

Программу по расселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, завершили в Салехарде, Губкинском и Муравленко. В округе сформировали дорожную карту по расселению ветхих домов, признанных таковыми после указанной даты.

Напомним, указ президента РФ поставил задачу ликвидации до 1 сентября 2017 года аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012. За время действия программы на Ямале расселили 175 тыс. квадратов аварийного жилфонда, более 11,5 тыс. человек сменили старые квартиры на новые в капитальном исполнении.