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Тюменские школьники пишут работы по исследованию леса

13:54 20 января 2017 | mobile | | print версия для печати

Областной юниорский лесной конкурс "Подрост" стартовал в Тюменской области. Это региональный этап одноименного всероссийского конкурса.

Как сообщает областной департамент лесного комплекса, школьники из 11 муниципальных районов области представили жюри 20 исследовательских работ. Самой популярной стала номинация "Практическая природоохранная деятельность". По этому направлению принимаются не просто теоретические материалы, а проекты, основанные на практике и связанные с охраной лесов от пожаров, организацией и проведением разнообразных природоохранных лесных акций, защитой леса от вредителей и болезней, пропагандой знаний о лесе. В этом году ребята представили шесть таких проектов.

В номинацию "Лесоведение и лесоводство", посвященную лесной типологии, возобновлению и формированию леса, влиянию на него рекреационной нагрузки поступило пять исследовательских работ с предложениями по улучшению ситуации. Кроме того, были направлены работы по номинациям "Экология лесных животных" и "Экология лесных растений".

По традиции участвуют в конкурсе и руководители школьных лесничеств, которые делятся своим опытом в номинации "Школьные лесничества — пространство возможностей дополнительного естественно-научного образования".

Лучшие проекты в каждой номинации будут направлены уже на всероссийский конкурс в феврале. В случае отбора на всероссийском этапе ребятам предстоит защищать свои исследования лично и представить свой опыт работы на секциях. Финал конкурса состоится в мае 2017 года.

Теги: конкурс , лес

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