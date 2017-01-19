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Ямал получил уникальную коллекцию исследователя Владимира Евладова

17:25 19 января 2017 | mobile | | print версия для печати
sever-press.ru/

Семь коробок с документами, фотографиями и личными вещами исследователя Владимира Евладова передали в фонды Музейно-выставочного комплекса имени Ивана Шемановского из Екатеринбурга.

Как сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на заведующую информационно-аналитического отдела окружного музея Наталью Миракову, коллекцию приобрели благодаря спонсорской помощи компании "Газпром добыча Ямбург". Она состоит из 750 предметов. Это фотоснимки 20-х годов XX века на фотобумаге и стеклянных фотопластинках, сделанные Владимиром Евладовым во время экспедиционных поездок по Ямалу. Среди них - личные документы и записи, предметы домашнего обихода, фотоаппарат с кассетами для стеклянных фотопластинок, карманные часы фирмы Павла Буре, подзорная труба 1918 года изготовления с запасными линзами, семиструнная гитара в специальном чехле-кофре.

Главный музей Ямала имеет самую крупную коллекцию ученого Владимира Евладова, благодаря которому об арктическом регионе и о его коренных жителях стало известно гораздо больше. Деятельность Владимира Евладова напрямую способствовала не только успешному формированию Ямало-Ненецкого национального округа в начале 30-х годов, но и позволила выстроить правильную 

Теги: музей , Ямал

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