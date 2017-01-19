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Тюменцы могут подать документы для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"

17:14 19 января 2017 | mobile | | print версия для печати
minstroyrf.ru

Тюменцы могут подать документы для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" на 2018 год в департамент имущественных отношений администрации города.

Всего за период реализации подпрограммы с 1 января 2011 года улучшили жилищные условия за счет средств социальной выплаты 4 тыс. 864 семьи, сообщает пресс-служба администрации Тюмени. В 2016 году претендентами на получение социальных выплат признаны 496 семей, из них по состоянию на 1 января 2017 получили свидетельства 491 семья (или 99 %).

Размер социальной выплаты зависит от состава семьи и составлял для семьи из трех человек – 739 тыс. 840,5 рублей, для семьи из четырех человек – 986 тыс. 454 рублей.

Участником подпрограммы признается молодая семья, в том числе семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более.

Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. Все члены молодой семьи постоянно проживают (с соблюдением правил регистрации) в Тюменской области, не включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, и имеют доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. В случае отсутствия регистрации по месту жительства факт постоянного проживания всех членов молодой семьи подтверждается соответствующим решением суда.

Дополнительная информация по вопросу предоставления муниципальной услуги по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства на территории Тюмени предоставляется по телефону - ‎8 (3452) 39-62-42.

Борис Олейник

Теги: молодые семьи , социальные выплаты , жилье

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