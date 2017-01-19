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Памятник Александру Ефремову признан явлением года

15:46 19 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Церемония награждения лидеров общественного признания по версии "Клуба 7" состоится в Тюмени 20 января.

Среди лауреатов 2016 года те, кто внес значительный вклад в политическую жизнь, науку, культуру и бизнес-технологии, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В номинации "Явление года" главным событием, по мнению "Клуба 7", признано открытие в Тобольске памятника "Жизнь за правду" в образе фотокорреспондента Александра Ефремова. Он посвящен журналистам, погибшим при выполнении служебного долга.

Напомним, что в июле 2016 года в Государственной думе состоялся круглый стол, который организовали единороссы и Союз журналистов России. Разговор был посвящен увековечиванию памяти журналистов, погибших в горячих точках. Тогда заместитель председателя Государственной думы Сергей Железняк предложил сформировать международную общественную инициативу по созданию мемориалов памяти погибших журналистов.

"Члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы поддержали эту идею в числе первых в стране и обратились к журналистскому сообществу с инициативой установить памятник нашему земляку в Тобольске, на родине Александра. Это поддержали и ветераны как из Тобольска, так и из Тюмени", — сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Памятник тюменскому фотографу стал олицетворением подвига погибших журналистов от Афганистана до Донбасса.

Затем была образована инициативная рабочая группа по реализации проекта, которая обратилась к скульптору Николаю Распопову — автору мемориала "Прощание", созданного в память о не вернувшихся с войны тюменских десятиклассниках. Мастер признался, что все шло легко и просто. От идеи до воплощения прошло меньше года.

Памятник "Жизнь за правду", посвященный журналистам, погибшим при выполнении служебного долга, стал первым и единственным в России. В торжественной церемонии открытия памятника 8 августа приняли участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Железняк и глава Союза журналистов России Всеволод Богданов.

Александр Ефремов погиб вместе с тюменскими полицейскими от взрыва бандитского фугаса в Чечне 12 мая 2000 года. Бессмертный образ улыбчивого Саши создали скульпторы Николай Распопов, Александр Скареднов и Роман Кальнин. 15 лет проводится фотоконкурс "Памяти Александра Ефремова".

Соб. инф.

Теги: Николай Распопов , Андрей Артюхов , Госдума , Тобольск , Единая Россия , Александр Ефремов , Владимир Якушев , памятники

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