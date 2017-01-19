В Тюменской области определят приоритетные для региона направления общественно полезных услуг

tumentoday.ru

Принять на уровне региона перечень общественно полезных услуг в рамках аналогичного федерального перечня планируют в Тюменской области.

Как рассказала заместитель губернатора, директор регионального департамента социального развития Ольга Кузнечевских на координационном совете по вопросам развития и поддержки СО НКО, в этот перечень войдут именно те услуги, которые востребованы в Тюменской области. Необходимость такого локального перечня связана с тем, что в регионе используются индивидуальные механизмы финансирования, которые не характерны для других субъектов.

По словам Ольги Кузнечевских, в области в соответствии с ФЗ №442 общественно полезные услуги жителям оказывают только пять организаций негосударственный сферы. Такое низкое число она объяснила тем, что нужды рынка социальных услуг полностью закрывают уже существующие бюджетные структуры. Вместе с тем заместитель губернатора предложила общественникам сосредоточить внимание на блоке общественно полезных услуг, которые востребованы в области и которые в дальнейшем будут только расширяться. Это позволит повысить уровень услуг для жителей и изменить их жизнь в лучшую сторону.

Ольга Кузнечевских заострила внимание на явлении социального предпринимательства, четкого понятия которого пока нет даже на уровне федерации. Она не исключила того, что до момента принятия понятийного аппарата на всероссийском уровне региону придется самостоятельно определить для себя, кто такой социальный предприниматель и отметила, что в этой работе без помощи защитников прав предпринимателей и соответствующих фондов не обойтись.

"В 2016 году мы сделали все необходимое в рамках норматива и вошли в восьмерку лучших регионов страны по выполнению комплексных мер региональных дорожных карт. Получилось расширить участие наших социально ориентированных некоммерческих организаций в грантовых конкурсах на уровне федерации. Но количество участников и количество победителей не стыкуется, участвовать мы уже не боимся, а побеждать еще не умеем, хотя есть субъективные вещи и Москва в этом вопросе с нами согласилась. Думаю, мы будем продолжать поднимать этот вопрос", - отметила директор департамента.

Примером такой субъективной преграды на пути тюменских СО НКО к президентским грантам Ольга Кузнечевских назвала заявки с обширной географией проекта. По ее словам, те, кто указывают в географии проекта все субъекты России и становятся победителями, в дальнейшем пишут письма к руководству области с предложением организовать работу по их проекту за бюджетные деньги региона.

Напомним, что по итогам 2016 года получателями президентских грантов стали 14 социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области. Всего на территории региона зарегистрировано 480 таких объединений.

Ольга Кузнечевских отметила необходимость проведения для СО НКО семинаров и учебных занятий на тему того, как нужно отчитываться по реализации грантовых средств, так как не все региональные организации подкованы в этом вопросе.

Дарья Казакова