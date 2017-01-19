Тюменские биатлонисты вошли в десятку рейтинга СБР

csp72.ru

Союз биатлонистов России обновил рейтинг за зимний сезон 2016/2017.

Среди мужчин лидирует представитель Свердловской области Антон Шипулин (1139 очков). На втором месте москвич Максим Цветков (1000), третий – Антон Бабиков из Республики Башкортостан (805).

Что касается спортсменов, выступающих за Тюменскую область, лучший результат у Александра Логинова. У него 540 очков (шестое место) На тридцать очков меньше у Евгения Гараничева – он на седьмом месте, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Татьяна Акимова (Чувашская Республика) возглавляет женский рейтинг. Из тюменских биатлонисток ближе всех к лидеру подобралась Ирина Услугина (шестое место). Виктория Сливко – на десятом, Ирина Старых – на одиннадцатом, Анастасия Загоруйко - на тринадцатом месте.

В юниорском рейтинге представители ЦСП72 и Тюменской области находятся на первых строчках. Лидер – Игорь Шетько, второе место занимает Семен Бей. Вячеслав Малеев – четвертый, Сергей Демичев – пятый. Среди юниорок первая Елизавета Каплина из Югры. Ксения Жужгова из Тюмени на двенадцатом месте.

Рейтинг составлен по итогам пятых этапов Кубка мира и Кубка IBU и четвертого этапа Кубка России.

Соб. инф.