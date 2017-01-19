Владимир Якушев: дороги и транспорт важны для улучшения инвестклимата

admtyumen.ru

Процедуры по выдаче лицензий для транспорта, занимающегося перевозкой более восьми пассажиров, а также состояние дорог и оценку качества дорожных сетей, которую дают предприниматели, обсудили на заседании президиума регионального правительства.

Все эти направления находят отражение в показателях Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Досконально разобраться в каждом направлении по улучшению инвестиционной привлекательности территории и в показателях Нацрейтинга заместителям поручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На основе проведенного анализа предлагаются меры для того, чтобы регион не только сохранил достигнутые позиции, но и усилил их.

Заместитель губернатора Евгений Заболотный отметил, что эффективность процедур выдачи лицензий рассчитывается на основе шести критериев. По большинству из них - профессионализм сотрудников органов выдачи лицензий, стоимость получения и скорость выдачи лицензий - у Тюменской области высокие баллы от 4,5 до 4,65. В 2016 году срок выдачи документа составил 25 дней, что на шесть дней меньше, чем в 2015 году, и существенно ниже, чем утвержденный норматив в 45 дней.

По двум критериям - количество мест выдачи лицензий и возможность получения лицензий через Интернет - показатель ниже четырех баллов. Чтобы улучшить ситуацию в этом направлении, в 2016 году в регионе увеличили количество пунктов выдачи лицензий до 65 (в 2015 году их было три). С 1 декабря 2016 года в этот процесс включены многофункциональные центры.

Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, за год в Тюменской области увеличилась. Как отмечено на недавнем совещании, которое провел в Тюмени министр транспорта РФ Максим Соколов, в регионе большое внимание уделяется их капитальному ремонту и строительству.

Как высказался Владимир Якушев, развитие дорожной сети и транспортной системы - необходимое условие реализации экономического роста, улучшения инвестклимата и уровня жизни людей.

Какую оценку качества дорожных сетей дадут предприниматели региона, станет известно летом, когда будут представлены результаты их опроса. В расчет берутся такие критерии как возможность вовремя выполнить доставку автомобильным транспортом для бизнеса респондента, качество дорожного полотна, протяженность и плотность дорог в регионе для ведения предпринимательской деятельности.

Владимир Якушев поинтересовался данными по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова отметила, что ситуация стабильная, традиционная для этого периода, тяжелых случаев нет.

Глава региона подчеркнул, что важно разъяснять всем, чтобы заболевший человек не приходил на работу, не подвергал риску заражения своих коллег и не ухудшал здоровье.

"К тому же и эффективность от такого работника низкая. Лучше отлежаться, пройти лечение и полным сил вернуться к работе", - высказал губернатор.

Владимир Якушев поручил главам администраций начать подготовку к весеннему паводку. Выпало большое количество осадков, уже нужно продумывать профилактические мероприятия и готовиться к противодействию природной стихии.

Соб. инф.