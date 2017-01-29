Выставка к столетию Февральской и Октябрьской революций откроется в Тюмени

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"Русский бунт или Буржуазная революция" - выставка к столетию Февральской и Октябрьской революций откроется в Научной библиотеке Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 19) в конце февраля.

Книжно-иллюстративная выставка будет готова 20 февраля. Как сообщила заведующая отделом обслуживания и хранения фонда Научной библиотеки Тюменского государственного института культуры Людмила Кайгородова, сейчас для выставки собираются монографии, краеведческие издания, а также издания Ленина.

Презентация выставки при участии ректора Тюменского государственного института культуры пройдет в колонном зале Научной библиотеки (ул. Республики, 19) 22 февраля.

Институт культуры Тюмени в течении года запланировал несколько мероприятий, посвященных памятной дате. Так, уже в апреле Научная библиотека ВУЗа поставит выставку "Роль личности в истории: Ленин и другие". "Мы покажем публикации Владимира Ленина и его соратников, расскажем о том, как создавался имидж вождя", - рассказала Людмила Кайгородова.

Напомним, в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин упомянул о важности памятной даты в послании Федеральному Собранию.

"Столетие Февральской и Октябрьской революций в 2017 году является весомым поводом обратиться к причинам и природе революции в России. Российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. Это наша общая история, относиться к ней нужно с уважением", - цитировала РИА Новости президента РФ.

Ирина Ромашкина