В областной прокуратуре подвели итоги конкурса "СМИ против коррупции"

фото Тюменской линии

Надежное взаимодействие между журналистским сообществом и прокуратурой в Тюменской области существует много лет. Такое мнение высказал прокурор Тюменской области Владимир Владимиров на восьмой церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса "СМИ против коррупции".

Перед вручением заслуженных наград победителям он отметил, что в этом году на конкурсе оценку давали именно журналистам, а не изданиям. При этом в комиссию входили не только представители прокуратуры и профессиональные эксперты. Туда вошли и представители общественности.

"Мы старались в течение 2016 года быть максимально открытыми для взаимодействия со СМИ. В частности, был запущен новый формат работы в виде открытых форумов. Это площадка для открытых дискуссий сообществ. Дважды в году мы проводили такие форумы и будем продолжать это и дальше", - отметил прокурор Тюменской области.

К его словам присоединился директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. Он считает, что средства массовой информации — это ключевой институт общества, который позволяет восстанавливать справедливость.

"Существует мнение, что очень часто власть, в том числе региональная, пытается замолчать какие-то проблемы. На самом деле это не так. Для нас та информация, которую находите вы, журналисты, говорит о том, что в таком-то городе, в такой-то организации, кто-то нарушает права граждан либо поступает не всегда справедливо. И очень часто те материалы, которые вы публикуете, которые вы находите — они становятся тем инструментом, который позволяет власти делать свою работу еще лучше", - рассказал он.

Сотрудники информационного агентства "Тюменская линия" не остались без наград и подарков. Так, генеральный директор ГАУ ТО "ТРИА ТюменьМедиа" Сергей Пересторонин и продюсер Владислав Соколов получили приятные презенты от областной прокуратуры за активное и плодотворное взаимодействие с органами прокуратуры.

Обозреватель информационного агентства "Тюменская линия" Евгений Бабенко удостоен диплома победителя областного конкурса "СМИ против коррупции" в категории "Информационные агентства и сетевые издания". В своей речи он отметил, что необходимо наполнять информационное поле на тему коррупции особым образом.

"Существует дискуссия: криминальные новости, новости органов правоохранительной системы - они положительные или отрицательные? Когда мы сообщаем о каком-то происшествии, мы людей призываем к оптимизму или вселяем в них пессимизм и страх? Я думаю, что необходимо в СМИ почаще радовать наших земляков сообщениями о том, что порок наказан, а добродетель восторжествовала. И чем больше будет такого рода сообщений, тем и коррупции будет меньше", - обратился к собравшимся Евгений Бабенко.

В категории "Областное телевидение" диплом победителя за программу "Законный интерес" достался Артуру Михайлову из ГТРК "Регион-Тюмень". В номинации "Областное радио" восьмой год подряд обошла соперников программа "Голая правда" Людмилы Губановой из ГТРК "Регион-Тюмень".

Журналистка Светлана Вершинина удостоилась диплома победителя в категории "Областные и региональные выпуски общероссийких газет" за цикл статей в рамках рубрики "Правовой акцент", издание "Тюменская область сегодня". В категории "Городские и районные газеты" победителем стала Ольга Коновалова, АНО "ИИЦ "Призыв", село Юргинское.

В категории "Городское и районное телевидение" за репортаж из МФЦ "Мои документы" награждена Тамара Носкова. Она трудится на телеканале "Алабуга", АНО "ИИЦ "Наша жизнь" в селе Казанское. В номинации "Районная радио" отмечена Наталья Романцова, которая трудится на радиоканале "Армизонские зори", АНО "ИИЦ "Армизонский вестник".

Особо отметил присутствие в списке победителей районные средства массовой информации и Владимир Владимиров.

"Конкурс набирает обороты, работы становятся все более острыми, содержательными и очень приятно, что все большее количество районных средств массовой информации участвуют в этом конкурсе. Сегодня мы чествовали в числе победителей Юргинский и Казанский районы. Хотелось бы и большего, чтобы как можно больше районов было охвачено. Но в любом случае мы уже видим, что активность растет. В этом году жюри очень долго, напряженно выбирало победителей, потому что было из кого выбрать. Я думаю, что в этом году мы также плодотворно поработаем. Надеюсь, что журналисты порадуют нас новыми, злободневными работами, связанными с противодействием коррупции, а прокуроры в этом окажут содействие", - рассказал в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" прокурор Тюменской области.

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Владислав Соколов