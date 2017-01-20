Наставник "Югры" поквитался с бывшими работодателями

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"Югра" из Ханты-Мансийска со счетом 2:0 нанесла поражение "Автомобилисту" из Екатеринбурга в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги.

На 35 минуте автором гола стал Евгений Лапенков, а на 46 минуте отличился экс-тюменец Виталий Шулаков при помощи 17-летнего воспитанника сургутского хоккея Александра Яремчука, для которого этот результативный балл стал первым в КХЛ.

Северяне прервали пятиматчевую серию уральцев с набранными очками. Стоит добавить, что этот поединок был принципиальным для наставника "Югры" Андрея Разина - в октябре его уволили из "Автомобилиста".

Клуб из Ханты-Мансийска набрал 58 баллов и поднялся на 13 позицию Восточной конференции. "Автомобилист" (66 очков) находится на десятом месте. Путевки в плей-офф уже обеспечили магнитогорский "Металлург" (110), "Авангард" из Омска и казанский "Ак Барс" (по 99).

Василий Коньков