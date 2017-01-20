Тюменских школьников приглашает Дино-олимпиада

uchi.ru

Образовательная платформа Учи.ру объявляет о старте онлайн-олимпиады для начальной школы. Пробный тур олимпиады открыт для учеников 1-4 классов с 16 января, а основной тур пройдет с 27 января по 10 февраля.

Принять участие в олимпиаде могут все зарегистрированные пользователи. Участие бесплатное - достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет.

Межпредметная Дино-олимпиада включает лучшие интерактивные наработки по математике, русскому языку, предпринимательству и окружающему миру. Пробный тур состоит из четырех задач (по одной на каждый предмет). Выполнять задания можно в любой день и в любое время. Задания пробного тура доступны в личных кабинетах пользователей.

Основной тур состоит из восьми задач (по две на каждый предмет) и ограничен во времени прохождения - 60 минут на выполнение всех заданий.

Дино-олимпиада разработана в ответ на растущий спрос со стороны учеников и педагогов на интересные и нестандартные образовательные онлайн-соревнования. Олимпиада обязана своим названием динозаврику Дино — персонажу-проводнику по образовательной платформе "Учи.ру".