Как превратить смартфон в кинотеатр

Фото компании "МегаФон"

78% пользователей Интернета в России смотрят потоковое видео онлайн, причем большинство делает это чаще одного раза в день.

Таковы результаты исследования социологического агентства Nielsen. Каждый второй смотрит видео на планшете или смартфоне. Эксперты "МегаФона" дают советы, которые сделают просмотр более удобным.

Выберите девайс. Тут все похоже на выбор телевизора: диагональ экрана, тип матрицы, разрешение, качество цветопередачи, углы обзора. Оптимальными будут следующие показатели: экран от 5,5”, OLED или качественная IPS-матрица, разрешение FULL HD, глубина цвета от 16 млн цветов. Но чтобы воспользоваться преимуществами хорошего экрана, смартфон должен быть производительным: стоит обратить внимание на объем оперативной памяти и графический ускоритель. Смартфоны среднего ценового сегмента, выпущенные в 2016 году, обладают оптимальными спецификациями для обработки видео и даже опережают по этому показателю флагманы прошлых лет. Большим преимуществом смартфона будет поддержка технологий LTE и LTE-A, которые позволяют выходить в сеть на высокой скорости до 300 Мбит/с.

Выберите тариф. Для онлайн-просмотра видео необходим объемный пакет интернет-трафика. На тарифах "Все включено" пользователям доступно до 12 Гб. Для тех, кто любит посмотреть сезон любимого сериала за один раз, предусмотрена опция "Безлимитный Интернет" с неограниченным доступом в сеть.

Выберите видео. В Интернете множество сайтов и приложений позволяют смотреть видео онлайн: от таких грандов как YouTube до безымянных сайтов без регистрации и СМС. Рекомендуется пользоваться проверенными и надежными сервисами, где широкий выбор фильмов и сериалов сочетается с безопасностью и удобством использования. Приложение "МегаФон ТВ" для смартфонов и планшетов позволит всей семье пользоваться обширной медиатекой фильмов, сериалов и ТВ-каналов. В России регулярная аудитория сервиса превысила 1,5 млн человек.

"Высокие скорости 4G-сети доступны всем нашим абонентам, чьи телефоны поддерживают эту технологию, а таких устройств уже больше одного миллиона. При этом онлайн-видео - одна из самых востребованных услуг. Чтобы обеспечить приятный просмотр очередной серии любимого сериала, убедитесь, что ваш смартфон подготовлен должным образом: закрыты неиспользуемые приложения, а программное обеспечение обновлено до последней версии", – прокомментировал директор по инфраструктуре "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

Топ-5 смартфонов среднего ценового сегмента для комфортного просмотра видео:

1. ASUS ZenFone 2 ZE551ML LTE 32Gb

2. HTC ONE X9 Dual Sim LTE

3. Sony Xperia XA Ultra DS F3212

4. Xiaomi Mi Note LTE 64Gb

5. ASUS ZenFone Zoom ZX551ML LTE 128Gb